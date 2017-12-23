إجراء تركي بحق السفارة الإماراتية.. تعرف عليه

إجراء تركي بحق السفارة الإماراتية.. تعرف عليه
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد
رام الله - دنيا الوطن
قررت بلدية أنقرة، تغيير اسم الشارع الذي توجد فيه السفارة الإماراتية، على أثر الأزمة التي حدثت ما بين تركيا والإمارات مؤخرًا.

وكان الاسم القديم لشارع السفارة الإماراتية، هو (إكبهار محلسي)، لكن سيتغير إلى اسم (فخر الدين باشا).

هذا الإجراء الذي اتخذته بلدية أنقرة، على ما يبدو بعد أن نشر وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، تغريدة قال فيها: إن القائد العسكري التركي فخر الدين باشا قام عام 1916 بسرقة أموال أهل المدينة، وقام بخطفهم وإركابهم في قطارات إلى الشام وإسطنبول، كما اتهم الأتراك بسرقة مخطوطات المكتبة المحمودية بالمدينة، وأرسلوها إلى تركيا.

ورد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على ذلك قائلًا: "حين كان جدنا فخر الدين باشا يدافع عن المدينة المنورة، أين كان جدك أنت أيها البائس الذي يقذفنا بالبهتان.. لذا عليك أن تعرف حدودك، فأنت لم تعرف بعد هذا الشعب التركي، ولم تعرف أردوغان أيضاً، أما أجداد أردوغان فلم تعرفهم أبدًا".

يذكر، أن الإجراء الجديد من قبل بلدية أنقرة، سيدفع السفارة الإماراتية الى تغيير عنوانها في جميع المراسلات لتذكر فيها اسم فخر الدين باشا.

فيديو: تصريحات أردوغان ضد وزير خارجية الامارات

 


أخبار ذات صلة

إسرائيل تُجهِز &#34;عبايات&#34; لسيداتها للمشاركة في بطولة بالسعودية

إسرائيل تُجهِز "عبايات" لسيداتها للمشاركة في بطولة بالسعودية

المحامي فريد الديب يجدد دعوته للدفاع عن &#34;عهد التميمي&#34;

المحامي فريد الديب يجدد دعوته للدفاع عن "عهد التميمي"

لماذا لم تذكر مصر أمريكا بـ&#34;مشروع القدس&#34; في مجلس الأمن؟

لماذا لم تذكر مصر أمريكا بـ"مشروع القدس" في مجلس الأمن؟

مصرع 13 شخصًا بحادث سير في صعيد مصر

مصرع 13 شخصًا بحادث سير في صعيد مصر

السيسي للمصريين: مبخافش إلا منكم

السيسي للمصريين: مبخافش إلا منكم

صحيفة أمريكية: ست مليارات دولار ثمن &#34;حرية&#34; الوليد بن طلال

صحيفة أمريكية: ست مليارات دولار ثمن "حرية" الوليد بن طلال

التعليقات

الدنيا حكايات

مهزلة المساعدات الأمريكية

مهزلة المساعدات الأمريكية

شؤون فلسطينية

منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة تتأثر به البلاد والأرصاد تحذر

منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة تتأثر به البلاد والأرصاد تحذر

صورة أخيرة للشهيد محمد محيسن.. كيف واجه الموت؟

صورة أخيرة للشهيد محمد محيسن.. كيف واجه الموت؟

وفاة الصحفي شادي أبو شدق بعد صراع طويل مع المرض

وفاة الصحفي شادي أبو شدق بعد صراع طويل مع المرض

أبو ليلى: المطلوب تطبيق الاستراتيجية الوطنية البديلة وليس البحث عنها

أبو ليلى: المطلوب تطبيق الاستراتيجية الوطنية البديلة وليس البحث عنها

عربي

مصرع 13 شخصًا بحادث سير في صعيد مصر

مصرع 13 شخصًا بحادث سير في صعيد مصر

إجراء تركي بحق السفارة الإماراتية.. تعرف عليه

إجراء تركي بحق السفارة الإماراتية.. تعرف عليه

السيسي للمصريين: مبخافش إلا منكم

السيسي للمصريين: مبخافش إلا منكم

صحيفة أمريكية: ست مليارات دولار ثمن &#34;حرية&#34; الوليد بن طلال

صحيفة أمريكية: ست مليارات دولار ثمن "حرية" الوليد بن طلال

منوعات

أزمة بين فودافون والسلطات المصرية بسبب جرأة &#34;أبلة فاهيتا&#34;

أزمة بين فودافون والسلطات المصرية بسبب جرأة "أبلة فاهيتا"

لن تُصدق بمن شبه نيشان الطفلة عهد التميمي

لن تُصدق بمن شبه نيشان الطفلة عهد التميمي

إليسا تنشر صورة تكشف خلالها آخر عملية تجميل خضعت لها

إليسا تنشر صورة تكشف خلالها آخر عملية تجميل خضعت لها

العالمية لورد تدرس إلغاء حفل لها في تل أبيب

العالمية لورد تدرس إلغاء حفل لها في تل أبيب