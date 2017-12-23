السيسي للمصريين: مبخافش إلا منكم

السيسي للمصريين: مبخافش إلا منكم
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: إن أرض سيناء ستظل أرضًا مصرية، رغم ما يحاك لمصر من مؤامرات.

وأكد السيسي، أن القوات المسلحة المصرية، ستضرب بكل عنف تلك التهديدات (الإرهابية)، مضيفًا: نموت كلنا ولا حد يقرب من أرضنا.

وأضاف باللهجة العامية المصرية: الموضوع مش بالكلام، مفيش أي تهديد خارجي تخافوا منه، كلامي قليل، مفيش تهديد خارجي، مبخافش إلا منكم أنتم يا مصريين، نتحدى الدنيا كلها إحنا مش أشرار مش متأمرين احنا مش طمعانين لا في خير حد ولا أموال حد ولا أرض حد، طمعانين في كرم ربنا هنفضل نبني ونعمر".

وتابع الرئيس المصري: الدفاع عن مصر ليس بمجرد الكلام، لكن بالعرق والجهد والتضحية والدم، نحن كمصريين اطمئنوا، الله يساعد الصالحين، نحن لا نخرب ولا ندمر، ولا يتبقى إلا أنتم يا مصريين، يبقى عندكم ثقة في أنفسكم.

أخبار ذات صلة

إسرائيل تُجهِز &#34;عبايات&#34; لسيداتها للمشاركة في بطولة بالسعودية

إسرائيل تُجهِز "عبايات" لسيداتها للمشاركة في بطولة بالسعودية

المحامي فريد الديب يجدد دعوته للدفاع عن &#34;عهد التميمي&#34;

المحامي فريد الديب يجدد دعوته للدفاع عن "عهد التميمي"

لماذا لم تذكر مصر أمريكا بـ&#34;مشروع القدس&#34; في مجلس الأمن؟

لماذا لم تذكر مصر أمريكا بـ"مشروع القدس" في مجلس الأمن؟

مصرع 13 شخصًا بحادث سير في صعيد مصر

مصرع 13 شخصًا بحادث سير في صعيد مصر

إجراء تركي بحق السفارة الإماراتية.. تعرف عليه

إجراء تركي بحق السفارة الإماراتية.. تعرف عليه

صحيفة أمريكية: ست مليارات دولار ثمن &#34;حرية&#34; الوليد بن طلال

صحيفة أمريكية: ست مليارات دولار ثمن "حرية" الوليد بن طلال

التعليقات

الدنيا حكايات

مهزلة المساعدات الأمريكية

مهزلة المساعدات الأمريكية

شؤون فلسطينية

منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة تتأثر به البلاد والأرصاد تحذر

منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة تتأثر به البلاد والأرصاد تحذر

صورة أخيرة للشهيد محمد محيسن.. كيف واجه الموت؟

صورة أخيرة للشهيد محمد محيسن.. كيف واجه الموت؟

وفاة الصحفي شادي أبو شدق بعد صراع طويل مع المرض

وفاة الصحفي شادي أبو شدق بعد صراع طويل مع المرض

أبو ليلى: المطلوب تطبيق الاستراتيجية الوطنية البديلة وليس البحث عنها

أبو ليلى: المطلوب تطبيق الاستراتيجية الوطنية البديلة وليس البحث عنها

عربي

مصرع 13 شخصًا بحادث سير في صعيد مصر

مصرع 13 شخصًا بحادث سير في صعيد مصر

إجراء تركي بحق السفارة الإماراتية.. تعرف عليه

إجراء تركي بحق السفارة الإماراتية.. تعرف عليه

السيسي للمصريين: مبخافش إلا منكم

السيسي للمصريين: مبخافش إلا منكم

صحيفة أمريكية: ست مليارات دولار ثمن &#34;حرية&#34; الوليد بن طلال

صحيفة أمريكية: ست مليارات دولار ثمن "حرية" الوليد بن طلال

منوعات

أزمة بين فودافون والسلطات المصرية بسبب جرأة &#34;أبلة فاهيتا&#34;

أزمة بين فودافون والسلطات المصرية بسبب جرأة "أبلة فاهيتا"

لن تُصدق بمن شبه نيشان الطفلة عهد التميمي

لن تُصدق بمن شبه نيشان الطفلة عهد التميمي

إليسا تنشر صورة تكشف خلالها آخر عملية تجميل خضعت لها

إليسا تنشر صورة تكشف خلالها آخر عملية تجميل خضعت لها

العالمية لورد تدرس إلغاء حفل لها في تل أبيب

العالمية لورد تدرس إلغاء حفل لها في تل أبيب