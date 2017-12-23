السيسي للمصريين: مبخافش إلا منكم

رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: إن أرض سيناء ستظل أرضًا مصرية، رغم ما يحاك لمصر من مؤامرات.



وأكد السيسي، أن القوات المسلحة المصرية، ستضرب بكل عنف تلك التهديدات (الإرهابية)، مضيفًا: نموت كلنا ولا حد يقرب من أرضنا.



وأضاف باللهجة العامية المصرية: الموضوع مش بالكلام، مفيش أي تهديد خارجي تخافوا منه، كلامي قليل، مفيش تهديد خارجي، مبخافش إلا منكم أنتم يا مصريين، نتحدى الدنيا كلها إحنا مش أشرار مش متأمرين احنا مش طمعانين لا في خير حد ولا أموال حد ولا أرض حد، طمعانين في كرم ربنا هنفضل نبني ونعمر".



وتابع الرئيس المصري: الدفاع عن مصر ليس بمجرد الكلام، لكن بالعرق والجهد والتضحية والدم، نحن كمصريين اطمئنوا، الله يساعد الصالحين، نحن لا نخرب ولا ندمر، ولا يتبقى إلا أنتم يا مصريين، يبقى عندكم ثقة في أنفسكم.