على خطى نتنياهو.. وزير إسرائيلي تلقى 200 ألف شيكل

على خطى نتنياهو.. وزير إسرائيلي تلقى 200 ألف شيكل
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الداخلية الإسرائيلي ارييه درعي
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (هآرتس) العبرية: إن وزير الداخلية الإسرائيلي أرييه درعي، تلقى عبر حسابه الشخصي، مبلغ 200 ألف شيكل، من دون أن يبلغ عن ذلك، من رجل الأعمال إيلان شرعبي.

وقام درعي بعد ذلك بالاهتمام بموضوع يخص شرعبي، مستغلاً منصبه، حيث تبين أن درعي تلقى هذا المبلغ في عام 2012، بعد الإعلان عن رغبته بالعودة إلى الحياة السياسية، وقبل إعادة انتخابه لرئاسة حركة (شاس) وللكنيست الإسرائيلي.

وفي مطلع 2016 تسلم درعي منصب وزير الداخلية، وبعد فترة وجيزة، في 23 شباط/ فبراير، اجتمع مع شرعبي في مكتبه في القدس.

ويعتبر شرعبي من المقربين منه منذ سنوات، وطلب من درعي التدخل في الصراع بين بلدية رمات هشارون و(كفار هيروك) حيث تقوم شركته الخاصة، واستجاب درعي لطلبه وتوجه في هذا الشأن إلى رجال مكتبه للاهتمام بالأمر.

وذكر شرعبي، أن المبلغ الذي حوله الى درعي هو قرض تم إعادته كاملاً، بينما ادعى درعي خلال التحقيق معه أنه نسي بتاتاً بأنه أخذ أموالاً من شرعبي.

وقبل عدة أشهر التقى مع الحاخام حاييم كانيابسكي، من قادة الجمهور اللتواني، وقال له إنه يريد اعادة المبلغ وطلب نصيحته. ودعم الحاخام موقفه، ونصحه بإعادة المبلغ، لكن الشرطة أوضحت له أن هذه الخطوة قد تضر بالتحقيق.

وقالت (هآرتس): إنه على الرغم من موقف الشرطة قرر درعي إعادة المبلغ، وذلك بعد خمس سنوات من ايداعه في حسابه، مع ذلك، يجب الإشارة إلى أن شرعبي أعطى قروضاً مالية أخرى لدرعي وتم إعادتها.

فيديو أرشيفي.. استمرار التحقيقات مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وأسرته بشبهة فساد

 

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