فيديو: فضيحة "نيكي هايلي" تضع إدارة ترامب في مأزق

فيديو: فضيحة "نيكي هايلي" تضع إدارة ترامب في مأزق
نيكي هايلي مندوب الولايات المتحدة في الامم المتحدة
رام الله - دنيا الوطن
استطاع شابان روسيان مشهوران، بإجراء اتصالات مزعجة مع مشاهير على طريقة السورية الحرة وسام، تمكنا من الوصول إلى مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي والإيقاع بها.

ووفقًا لقناة (روسيا 24) فإن المخادعين اتصلا بهايلي، حيث انتحل أحدهما صفة رئيس الوزراء البولندي.

ووصل استهزاء الروسيان بهايلي إلى أن طلبا منها التعليق على الوضع في دولة (وهمية) غير موجودة على خارطة العالم، هذا الأمر بالتأكيد سيضع ادارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مأزق.

واليكم تفاصيل المكالمة..

المخادع: "سعيد جداً.. شيء آخر يهمني هو (بينومو)، الدولة التي ليست ببعيدة من فيتنام، جنوب الصين. هل تعرفين بينومو؟

هايلي: بالطبع بالطبع.

المخادع: هم يريدون الاستقلال.

هايلي: هذا صحيح.

المخادع: كان لديهم انتخابات، ونحن نفترض أن روسيا قد تدخلت هناك.

هايلي: نعم، بالطبع، بالتأكيد.

المخادع: والآن بينومو تزيد من تفاقم الأوضاع في بحر الصين الجنوبي.

هايلي: نحن حذرون من هذا ونحن نراقب عن كثب الوضع، وأعتقد أننا سنواصل مراقبة ما نقوم به في المسائل المتصلة ببحر الصين الجنوبي.

المخادع: نعم، هذا صحيح، ما هي الإجراءات التي ينبغي اتخاذها فيما يخص بينومو؟ 

هايلي: سأعرف ما هو موقف الولايات المتحدة الحقيقي حول هذا الشأن، وسوف أعود إليك بالجواب، حول ماذا يجب فعله أو ما الذي كان ينبغي أن يفعل.

وإمعاناً بالاستهزاء بهايلي التي لم تدرك أنها لا تتحدث مع رئيس وزراء بولندا الحقيقي، سألها المخادع عن كيفن سباسي (ممثل أمريكي مشهور ومتهم بالتحرش الجنسي) وبترو بوروشينكو (الرئيس الأوكراني).

المخادع: أود أن أختتم حديثنا بشيء بعيد عن السياسة.. هل قرأت اليوم مقابلة السيد بوروشينكو الصادمة؟

هايلي: لا، لكنني سأتعرف عليها أنا بحاجة لقراءتها.

المخادع: هو (الرئيس الأوكراني) قال: إن كيفن سباسي زار أوكرانيا في عام 2015.

هايلي: نعم، هذا مضحك.

المخادع: وخلال العشاء بدأ (سباسي) بلمس الرئيس، ووضع يده على ركبته.

هايلي: ما هذا!!!

المخادع: نعم، هذا ببساطة جنون.

هايلي: هذا مضحك جداً، أنا بالتأكيد سوف أحصل على هذه المقابلة لأطلع عليها.

استمع للمكالمة ما بين نيكي هايلي والروسيان المخادعان

 

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