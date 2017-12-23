فيديو: في أصعب موقف.. مذيع يمني يعلن نبأ مقتل شقيقه على الهواء

فيديو: مذيع يمني يعلن نبأ مقتل أخيه على الهواء

رام الله - دنيا الوطنهي واحدة من أصعب نشرات الأخبار التي قرأها المذيع اليمني محمد الضبياني، فقد ارتجف صوته، وهو يعلن عن وصول جثمان شقيقه أمين لمسقط رأسه في محافظة ذمار جنوب غرب اليمن، ليتوقف من أجل استعادة هدوئه.ووفق ما أورد موقع (بي بي سي)، فقد كان أمين -شقيق المذيع-، واحداً من عشرات المعتقلين الذين قتلوا في غارات جوية شنها طيران التحالف بقيادة السعودية على معسكر للشرطة العسكرية تابع للحوثيين في العاصمة صنعاء.ويعمل محمد مذيعاً في قناة (سهيل) التي انتقلت إلى العاصمة السعودية الرياض، بعد تعرض مكاتبها في صنعاء للهجوم مرات عديدة.وكانت هذه القناة من بين قنوات عديدة، أغلقت أو أجبرت على الانتقال بعد سيطرة الحوثيين وأنصار حليفهم السابق الرئيس الراحل علي عبد الله صالح على صنعاء في أيلول/ سبتمبر عام 2014.وكان الحوثيون، قد اختطفوا أمين الضبياني في آب/ أغسطس الماضي من المتجر الذي يعمل به مصمم غرافيك، حيث قال شقيقه مأمون، الذي اختطف معه وأطلق سراحه لاحقاً، إن الحوثيين أبلغوهما أنهما محتجزان لأن شقيقهما صحفي معارض للحوثيين.وعندما سمع محمد بقصف التحالف للمعسكر المحتجز به شقيقه البالغ من العمر (28 عاماً)، قال إنه شعر بالذعر والصدمة والخوف، وبحث أفراد الأسرة في صنعاء عبثاً عن أمين في المستشفيات على أمل العثور عليه حياً.وكانت غارات عديدة، قد شُنت ضد معسكر الشرطة العسكرية حيث يحتجز الحوثيون 180 شخصاً، وأفادت الأنباء باستخراج 35 جثة على الأقل من تحت الأنقاض، ووصف أحد المعتقلين الذين فروا لمحمد الفوضى لدى محاولة السجناء الهروب بالقفز من النوافذ لدى شن الغارة الأولى على المبنى.ولدى خروج المئات في قرية الأسرة يوم الأحد لاستقبال جثمان أمين، شعر محمد أنه يدين لشقيقه بإعلان هذا الخبر للمشاهدين.وقال محمد :"لا يمكن أن أستسلم للحزن، كيف يمكن أن أتخلى عن إعلان استشهاده، وهو استشهد من أجل عملي الصحفي".وأشار محمد إلى أن وجوده بعيداً عن أسرته في هذا الوقت صعب على نحو خاص، وإنهم لم يتغلبوا بعد على صدمة وفاة شقيقه أحمد في أيلول/ سبتمبر عام 2015. فبعد أشهر قليلة من وصوله للرياض، وبينما كان يستعد للظهور على الهواء علم بمقتل أحمد على الجبهة في مأرب، ولم يتخيل أنه بعد عامين سيعلن خسارة أخرى من استوديو تلفزيوني في الخارج.