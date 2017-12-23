فيديو: ترامب النسخة "الآلية" يثير تفاعل العالم

رام الله - دنيا الوطنأعاد متنزه (ديزني) الترفيهي، بولاية فلوريدا الأمريكية، فتح قاعة الرؤساء، بعد تعديلات استمرت سنة كاملة مع عضو جديد.وأثار هذا العضو الجديد، الكثير من ردود الفعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فهو روبوت ناطق يمثل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث البعض وصفوه بالمخيف، وآخرون بالكابوس فيما اعتبره بعضهم أنه لا يشبه ترامب.ووفق ما نقلت قناة (العربية)، تعرض هذه المنشأة المقامة على منصة 200 سنة من تاريخ الولايات المتحدة بفضل 45 رئيساً حكموا البلاد مع بث أفلام ومؤثرات صوتية وبصرية، والكثير من الرؤساء يتحركون ويتولون الأحاديث.وتسمح التحسينات التي أضيفت برواية التاريخ بطريقة غير مسبوقة، على ما أوضحت مجموعة (ديزني) عبر مدونتها، مشددة على إضافة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي تولى السلطة في 20 يناير 2017.وأوضحت ديزني، أن التطورات التكنولوجية الأخيرة تسمح بتحركات ألطف وطبيعية أكثر لهذه الألعاب المتحركة، على الجانب الآخر الضيف الجديد تعرض للاستهزاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لأن الروبوت لا يشبه كثيرًا الرئيس ترامب، وقال البعض إنه غريب، فيما رأت صحيفة (فوكس نيوز) أنه مخيف ويشبه أكثر الممثل الأميركي جون فويت.وذكرت صحيفة (مترو) البريطانية في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "ديزني أنجزت نسخة ناطقة بالحجم الطبيعي عن دونالد ترامب ستصيبكم بالكوابيس"، في المقابل أشاد كثيرون بإتقان الروبوت لحركات دونالد ترامب مثل رفع الإبهامين معًا فضلاً عن صوته.يشار إلى أن ترامب، سجل بنفسه الجمل القليلة التي يتلفظ بها الروبوت على غرار كل رؤساء الولايات المتحدة منذ مطلع التسعينيات.