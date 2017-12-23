طهران تنفي الإفراج عن بريطانية إيرانية بصفقة تبادل مع لندن

طهران تنفي الإفراج عن بريطانية إيرانية بصفقة تبادل مع لندن
نازانين زغاري راتكليف البريطانية الإيرانية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة العدل الإيرانية ، إن السلطات فتحت قضية جديدة ضد نازانين زغاري راتكليف البريطانية الإيرانية الأصل، التي حكم عليها بالسجن خمس سنوات، ونفت إمكانية الإفراج عنها قريباً.

واعتقلت زغاري راتكليف، وهي مديرة مشروع في مؤسسة تومسون رويترز الخيرية، في أبريل (نيسان) 2016 وأدانتها محكمة إيرانية بالتخطيط للإطاحة بنظام الحكم الديني، وهو ما نفته أسرتها والمؤسسة التي تعمل بها، بحسب ما لفتت وكالة رويترز أمس.

واكدت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء أن غلام حسين إسماعيلي رئيس الهيئة القضائية في طهران قال أمس: لا يمكن أن تؤكد السلطة القضائية في إيران أياً من المزاعم التي تتردد في الإعلام الغربي بشأن هذه القضية... عندما يُتخذ قرار ستعلنه السلطة القضائية أو سيعلن من خلال القنوات الدبلوماسية.

وأوضحت وكالة تسنيم أن إسماعيلي نفى على وجه التحديد تقارير عن صفقة لتبادل السجناء دون أن توضح التقارير التي تحدث عنها. 

وأكد إسماعيلي فضلاً عن الحكم الذي تقضيه في الوقت الراهن فإن المحكمة تنظر قضية أخرى ضدها. وتعد تصريحات إسماعيلي أول إقرار من مسؤول بوزارة العدل بوجود قضية أخرى ضد زغاري راتكليف بحسب" الشرق الأوسط"

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