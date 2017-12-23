حرائق في كاليفورنيا هي الأكبر منذ 1932

حرائق في كاليفورنيا هي الأكبر منذ 1932
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت دائرة حماية الغابات ومكافحة الحرائق في ولاية كاليفورنيا، الجمعة، أن الحرائق التي نشبت مؤخراً هي الأكبر في الولاية منذ 1932.

والتهم الحريق (توماس)  70172 هكتاراً وقضى على 1063 منشأة وتقدر كلفة خسائره حتى الساعة بـ 177 مليون دولار، منذ اندلاعه في الرابع من كانون الأول/ ديسمبر، وفق ما أورد موقع (سكاي نيوز عربية).

ويعمل أكثر من 2800 إطفائي على إخماد الحريق الذي تم احتواؤه بنسبة 65 في المائة، وفق ما نقلت (فرانس برس)، فيما أضحى الحريق (توماس) أكبر حرائق كاليفورنيا على الإطلاق، بحسب تصنيف (كالفاير)، بعد أن تخطت مساحته تلك التي أتى عليها في 2003 حريق (سيدا) الذي كان يعتبر الأكبر.

وتعود لائحة (كالفاير) لأكبر 20 حريقاً في الولاية إلى العام 1932، حيث كانت البيانات قبل ذلك "أقل دقة وهدف اللائحة إعطاء عرض عن أكبر الحرائق في الآونة الأخيرة".

وقال حاكم كاليفورنيا جيري براون، إن الحرائق التي تشهدها الولاية، يجب أن تعتبر انذاراً لمناطق أخرى في العالم، مهددة بالتغيرات المناخية.

أرشيفي: الحرائق في كاليفورنيا
 

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