بماذا علق وليد جنبلاط على انخفاض أعداد اللاجئين الفلسطينيين بلبنان؟

رام الله - دنيا الوطنتساءل زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وزعيم الدروز في لبنان، وليد جنبلاط، في تغريدة له على (تويتر) عن السبب الذي سُمح على إثره بإجراء تعداد سكاني للاجئين الفلسطينيين في لبنان العام الجاري، في حين مُنع إجراء التعداد قبل ذلك.وقال جنبلاط، في تغريدته على (تويتر): "وأخيراً وجدوا أن عدد الفلسطينيين في لبنان لا يتجاوز المئة وأربعة وسبعين ألفاً، الغريب والمريب في هذه القصة، لماذا اليوم سُمح بالتعداد؟".وأضاف: "ذلك لكي تسقط أسطورة التوطين، وما رافقها من تحريض وحقد وإذلال للاجئ الفلسطيني على مدى عقود، وأياً كان الأمر رحلوا أو رُحلوا كي يسقط حق العودة ومعهم ترحل القدس".