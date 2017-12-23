مسؤول إسرائيلي يحذر من اندلاع الحرب مع إيران العام المقبل

مسؤول إسرائيلي يحذر من اندلاع الحرب مع إيران العام المقبل
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
حذر الرئيس السبابق للمخابرات العسكرية الإسرائيلية، عاموس يدلين، من حرب وشيكة قد تندلع على الجبهة الشمالية للأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك خلال العام المقبل.

وقال يدلين، خلال ندوة خاصة في تل أبيب: "لمدة خمس سنوات وقفت أمام مجلس الوزراء وقلت دعونا نعمل من أجل إحباط فرض نشوب أي حرب، لكن هذا العام، لم يعد بوسعي أن أقول هذا بالتأكيد".

وأضاف المسؤول الأمني الإسرائيلي، أن "الوجود الإيراني في سوريا يهدّد باندلاع حرب قريبة"، لافتاً إلى أن الصناعات العسكرية الإيرانية ليست بمستوى أقل من صناعات تل أبيب اليوم".

أرشيفي: الحرب الإسرائيلية الإيرانية المرتقبة
 

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