بريطانيا تضع حركتين للإخوان المسلمين بقوائم الإرهاب

فيديو أرشيفي: الداخلية المصرية: مقتل عنصرين من حركة حسم



رام الله - دنيا الوطنأدرجت الحكومة البريطانية، حركتين قالت إنهما يتبعان لجماعة الإخوان المسلمين إلى قوائم الإرهاب.ووضعت بريطانيا حركتي (حسم) و(لواء الثورة) في مصر إلي قائمة المنظمات الإرهابية، وذلك وفقاً لبيان للسفارة البريطانية في القاهرة.وقال البيان: إن "إدراج الحركتين جاء بعد مراجعة أدلة الاعتداءات، التي نفذها كل من حسم ولواء الثورة ضد أفراد الأمن المصريين والشخصيات العامة، وكجزء من جهود بريطانيا المتواصلة لتعزيز استجابتها للإرهاب الدولي".وأضافت السفارة البريطانية: "توصلت حكومة بريطانيا إلى أن هذه المجموعات تستوفي معايير الحظر.. وستعزز عملية الإدراج قدرة حكومة بريطانيا على تعطيل أنشطة هذه المنظمات الإرهابية".وقال سفير بريطانيا لدى مصر، جون كاسن: "قلنا إننا لن نترك مصر وحدها في معركتها للتصدي الإرهاب وعنينا ذلك.. اليوم نستخدم القوة القانونية البريطانية الكاملة ضد منظمتين إرهابيتين قتلتا الكثير في مصر وهما عدو لنا جميعاً"، متابعًا: "هذا سيعزز جهودنا المشتركة لاستئصال الإرهاب والأيديولوجيات التي تغذيه. وأنا واثق من أن مجتمعاتنا الصامدة ستهزم هذه الجماعات السامة".