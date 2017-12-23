رئيس ألبانيا يعتذر لترمب لتصويت بلاده ضد قراره

رام الله - دنيا الوطن - ريما أحمد أبو ريشة
(( حمل الرئيس الألباني إيلير ميتا حكومة بلاده بزعامة إيدي راما خطأ التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القدس. و

كانت ألبانيا قد صوتت ضد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل )) .

وقال في رسالته لترمب : ( لقد اتخذت الحكومة الموقف بدون التشاور مع مكتب الرئاسة ولا حتى مع البرلمان ) . 

وجاء فيها : ( إن الشعب الألباني لن ينسى مواقف الصديقة أمريكا وما فعلته الحكومة يضر بعلاقاتنا الودية وتحالفنا الإستراتيجي كما وإنه ضد مصلحة شعبينا ) .

وأكد إنه سيطلب إيضاحات من الحكومة بسبب اتخاذها هكذا قرار.

ومن جهة أخرى صرح ليوليزيم باشا زعيم الحزب الديموقراطي أكبر أحزاب المعارضة إن الحكومة ارتكبت خطأً جسيماً في صفعها لقرار ترمب متناسية دعم بلاده المتواصل على مدار سبع وعشرين سنة . وبفعلتها فقد أضرت بالعلاقات بين البلدين .

صوتت حكومة إيدي راما لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت تشهد فيه البلاد أزمة سياسية محتدمة بين الحكومة والمعارضة . ولعل ما تعرض له رئيسها من هجوم بالأحذية والغاز في قاعة البرلمان مراراً يدل على عمق هذه الأزمة ناهيك عن المسيرات والتظاهرات التي تجري ضده في البلاد . ويعتبر إيدي راما بأنه ذراع قوي للملياردير جورج سوروس خصم دونالد ترمب الرئيس في الداخل الأمريكي وعلى مستوى العالم .

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