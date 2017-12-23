فيديو: مقتل الرجل العسكري "الثاني" بقوات الحوثي

الإخبارية السعودية: مقتل يوسف المداني الرجل العسكري الثاني بقوات الحوثي









رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام عربية، بمقتل القيادي البارز بقوات الحوثي يوسف المداني، في كمين للقوات الشرعية اليمنية في جبهة الساحل الغربي.ووفقًا لـ (سكاي نيوز)، فإن المداني، المُعيّن يعتبر قائد المنطقة العسكرية الخامسة، ويعد الرجل العسكري الثاني في صفوف مجموعات الحوثي في اليمن.ويعتبر المداني صهر حسين بدر الدين الحوثي، مؤسس الجماعة، وتلقى تدريبات في إيران لعدة سنوات.وكان شقيقه طه المداني مسؤول الأمن في جماعة الحوثي، قد قتل قبل عام في غارة جوية لطائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي تقوده السعودية.