إسرائيليون يعتدون على احتجاج ضد قمع بلدهم في بلغراد



نظمن احتجاجهن في شارع كنيز ميخايلوفوي الحيوي . وفوجئن بمرور أربعة إسرائيليين وبحسب الشرطة فهم سياح كانوا يمرون بالصدفة .



وقعت مشادة كلامية بين الإسرائيليين والمعتصمات الصربيات . ثم قام الإسرائيليون بمهاجمتهن . لتأتي الشرطة المدنية أولا . ولحقت بها الشرطة العسكرية .



ويفيد المارة أن السياح تلفظوا بألفاظ قذرة ضد الفلسطينيين والعرب والمسلمين . فردت عليهم إحدى الناشطات : " نحن جئنا هنا لنعرب عن تأييدنا لتصويت بلدنا ضد قرار ترمب في الجمعية العامة للأمم المتحدة . ولنتضامن مع شعب أعزل يتعرض للقتل اليومي في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة " . لكن السياح الإسرائيليون بدأوا يرقصون أمامهن ويهتفون ضدهن . ولما رفعن أصواتهن بالهتاف ضد البطش الإسرائيلي اندفعوا لمهاجمتهن مما اضطر المارة للتدخل .



رام الله - دنيا الوطن - ريما أحمد أبو ريشةعدة هيئات نسوية صربية نظمن هذا الإحتجاج . كن يرتدين الأسود ويهتفن ضد قرار ترمب بشأن القدس وضد ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من قتل وتعذيب على أيدي الجيش الإسرائيلي بسبب رفضه لقرار ترمب الباطل .