فيديو: العاهل الأردني عن المساعدات الأمريكية: "مع السلامة ما بنقبل ولا فلس"

فيديو: الملك عبد الله يرفض مقايضة مواقف الأردن بالمساعدات







رام الله - دنيا الوطنأظهر مقطع فيديو بث على مواقع التواصل الاجتماعي، أعاد نشره ناشطون خليجيون وعرب، كلمة للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني عام 2014، والتي رفض فيها مقايضة مواقف الأردن مقابل أي مساعدات خارجية.وعبر الملك عبد الله، عن استغرابه من ربط المساعدات المقدمة للأردن بالضغط عليها، قائلاً: "بيجي واحد بقلك 100 مليار دولار للأردن على حساب الأردن، مع السلامة ما بنقبل ولا فلس".يأتي هذا في الوقت الذي بقي الأردن على موقفه من القرار الأميركي بإعلان القدس عاصمة للاحتلال، وتهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بقطع المساعدات عن الدول التي تعارض قراره في الجمعية العامة للأمم المتحدة.