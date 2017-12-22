الطيران الإماراتي يمنع التونسيات من السفر إلى دبي

رام الله - دنيا الوطن

قررت شركة الطيران الإماراتية في مطار تونس قرطاج الدولي، اليوم الجمعة، منع عدد كبير من التونسيات من السفر على متن طائرتها المتوجهة إلى دبي دون الإفصاح عن سبب ذلك.



ووفق ما أوردت وكالة (تونس أفريقيا للأنباء)، فإنه تم منع كل امرأة تونسية مهما كان سنها من الصعود على متن الطائرة حتى وإن كانت مرفوقة بقرينها، سواء أكانت في اتجاه الإمارات أو في رحلة عبور.



وقد ساد أمام مكتب التسجيل التابع للناقلة الإمارتية حالة من الفوضى، وتوترت الأجواء في صفوف المسافرات في غياب أي معلومات بخصوص أسباب المنع وإمكانية استرجاع الأموال.



واعتبرت المسافرات، أن قرار المنع فيه إهانة للمرأة التونسية وتعد على حقوق المسافرين المتحصلين على تأشيرات، وكذلك على تذاكر سفر.



ونقلت الصفحة الرسمية للحكومة التونسية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد، استقبل اليوم سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بتونس سالم عيسى القطام الزعابي، لكن لم تذكر أي تفاصيل عما جرى في اللقاء.



وبينما لم تورد مصادر رسمية لا من الإمارات ولا من تونس، أسباب هذا القرار أو خلفياته، فقد اعتبر المدون التونسي الدكتور الصحبي العمري القرار إهانة للشعب التونسي وللمرأة التونسية.



وقال: "هذه محاولة يائسة للنيل من شرف التونسيين وكرامة المرأة التونسية، رداً على وقوف تونس ضد عملية بيع القدس للاحتلال، التي ترعاها أمريكا، وتقدم لها بعض دول الخليج العون والمساندة".



وأشار العمري، إلى أن "السلطات الإماراتية انقلبت منذ نجاح الثورة التونسية في علاقتها بتونس رأساً على عقب، وعمدت لضرب الاستقرار والانتقال الديمقراطي في تونس، عبر دعم رموز الثورة المضادة"، على حد تعبيره.